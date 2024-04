En route pour Compostelle ! Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Arles, samedi 13 avril 2024.

En route pour Compostelle ! Contes présentés par Fabien Bages Samedi 13 avril, 17h00 Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Au Moyen Âge, de nombreux pèlerins partent d’Arles pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le cimetière des Alyscamps est alors auréolé de légendes et hanté de personnages illustres, qui rêvent de vous raconter leurs souvenirs.

A travers cette création in situ à partir du site des Alyscamps, la direction du patrimoine vous convie à une promenade contée dans le temps et l’histoire.

Alyscamps unesco

Axelle Digaud /Ville d’Arles