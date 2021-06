Plufur Itinérance dans les côtes d'Armor Côtes-d'Armor, Plufur » En route Mauvaise troupe » camp MRJC artistique & itinérant dans les côtes d’Armor Itinérance dans les côtes d’Armor Plufur Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cette année, le MRJC Orne propose aux jeunes de lycée de partir sur les routes des Côtes d’Armor pour un camps théâtre et itinérance du 17 au 31 juillet. Ensemble, nous allons créer une troupe puis une œuvre et partir (à pied) sur les routes pour la présenter sur les chemins que nous traverserons ! L’œuvre prendra la forme que les jeunes lui donnerons : pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre ou de savoir jouer d’un insctument pour s’inscrire ! Il y aura des temps de randonnée, découverte des histoires local, baignade, visites, expression, discussions, les jeunes seront acteurs et actrices de leur camps. Dépars en bus à la Ferté Macé (61600)

fourchette solidaire entre 325€ et 375€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Itinérance dans les côtes d’Armor Plufur Plufur Côtes-d’Armor

