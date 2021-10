En route ! : lecture dansante pour la petite enfance – Jeudi 28 octobre Médiathèque, 28 octobre 2021, Saint-Orens-de-Gameville.

le jeudi 28 octobre à Médiathèque

_Nous avons choisi le titre « En Route ! » parce que la thématique commune aux quatre livres est celle du mouvement vers soi puis vers le monde. Il y a l’idée de la découverte et de l’évolution dans les apprentissages, dans le quotidien mais aussi dans la vie au sens large._ **Sur inscription – Nombre de places limité** 4 albums lus dans un ordre qui suit un fil qui va du noir et blanc vers la couleur, du cocon vers le monde, de l’intime vers l’ailleurs… **Coucou, de Lucie Félix, éd. Les Grandes Personnes** Une jolie partie de cache-cache se met en place grâce à ce petit livre accordéon. Tout en transparence et en couleur, il invite à un éveil complice en jouant avec les formes et la lumière. Nous utilisons ce livre lors de l’installation du public, pour créer un premier contact avec les enfants grâce au jeu « coucou/caché ». **Pablo, de Rascal, éd. Ecole des Loisirs.** C’est la dernière nuit que Pablo passe dans son oeuf. Il doit sortir de sa coquille, maintenant il est trop grand… Un album en noir et blanc, graphique et épuré, qui parle de la peur d’aborder l’inconnu et de l’éveil au monde. **Bon voyage bébé !, de Béatrice Alemagna, éd. Hélium.** C’est le moment : il faut se préparer, choisir les jouets à ranger dans sa valise, enfiler la tenue adaptée, embrasser papa et maman, surtout ne pas oublier son livre préféré ! Cet album aborde avec finesse et humour le rituel du coucher, qui peut être angoissant, comme un départ en voyage. **Un Papillon, de Grégoire Reizac et Marion Arbona, éd. Le Buveur d’encre** C’est un papillon, un petit papillon… D’un battement d’ailes, ce petit papillon va métamorphoser le monde dans lequel il vit. Cet album propose une interprétation poétique de la célèbre interrogation : “un simple battement d’aile d’un papillon peut-il déclencher une tornade à l’autre bout du monde ?”

Destiné à la toute petite enfance, “En route” fait découvrir aux enfants entre 0 et 2 ans des albums de la littérature jeunesse contemporaine à travers la voix et le corps

Médiathèque Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T10:30:00;2021-10-28T11:00:00 2021-10-28T11:30:00