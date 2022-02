En route au pays du soleil levant ! Mourenx, 2 mars 2022, Mourenx.

Venez écouter, rêver et laissez-vous guider par les bibliothécaires de la section jeunesse qui ont sélectionnées de magnifiques albums sur le thème du Japon. Dans une atmosphère zen, poétique et bucolique, ces lectures suscitent l’imagination et invitent à vivre un moment de paix intérieure.

+33 5 59 80 58 80

