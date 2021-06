Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau En roulettes à la médiathèque Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

En roulettes à la médiathèque Plouguerneau, 23 juin 2021-23 juin 2021, Plouguerneau. En roulettes à la médiathèque 2021-06-23 – 2021-06-23

Plouguerneau Finistère En vélo, en patin, en skate, en trottinette… je viens à la médiathèque.

En vélo, en patin, en skate, en trottinette… je rentre dans la médiathèque.

Une journée spéciale « en roulette à la médiathèque », je pars de chez moi, je passe par le skate-park et je viens présenter mon bolide (sans pot d’échappement) dans la médiathèque.

Et roule, roule, roule ! +33 2 98 37 13 75 En vélo, en patin, en skate, en trottinette… je viens à la médiathèque.

En vélo, en patin, en skate, en trottinette… je rentre dans la médiathèque.

Une journée spéciale « en roulette à la médiathèque », je pars de chez moi, je passe par le skate-park et je viens présenter mon bolide (sans pot d’échappement) dans la médiathèque.

Et roule, roule, roule !

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouguerneau Adresse Ville Plouguerneau lieuville 48.60654#-4.50934