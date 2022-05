En radeau itinérance Joze – RIS, 10 juillet 2022, Joze.

En radeau

du dimanche 10 juillet au vendredi 15 juillet à itinérance Joze – RIS

Ce séjour sera l’occasion de participer à une aventure itinérante ! L’objectif : se déplacer sur la rivière sur des radeaux que vous aurez construit. Tu trouveras des bidons, des chevrons et des palettes, et à l’aide de visseuses, de scies et de ton imagination, tu construiras les embarcations. Une fois les radeaux à l’eau, nous découvrirons la rivière lors de 4 étapes. Ce sera l’occasion d’être au cœur de la rivière et de découvrir cette diversité naturelle (oiseaux, plantes sauvages). Ce séjour sera aussi une aventure collective qui nécessitera l’investissement de tous pour installer chaque soir le nouveau campement, faire à manger et participer à la vaisselle. [[https://drive.google.com/file/d/1Ci9-sOr0VrZ2og9jZrhH7LiGYIphihS6/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Ci9-sOr0VrZ2og9jZrhH7LiGYIphihS6/view?usp=sharing)](https://drive.google.com/file/d/1Ci9-sOr0VrZ2og9jZrhH7LiGYIphihS6/view?usp=sharing)

450 € au départ de Clermont-Ferrand

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

