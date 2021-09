En quoi les musées sont-ils essentiels ? Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, 19 octobre 2021, Paris.

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, le mardi 19 octobre à 19:30

Institut national d’histoire de l’art lance « L’art entre les lignes », une série de rencontres consacrées à l’actualité de l’édition en histoire de l’art, en partenariat avec la revue L’Œil. Le premier rendez-vous de la saison sera consacré à la sortie du 3e et dernier volume de l’ouvrage de Krzysztof Pomian, Le musée, une histoire mondiale, à paraître en 2022 chez Gallimard. Il sera l’occasion d’évoquer les musées et plus largement la culture en temps de crise et de s’interroger sur le caractère essentiel des institutions culturelles. Un événement retransmis en direct sur [www.inha.fr](http://www.inha.fr) **Invités** * _Krzysztof Pomian_, directeur, Musée de l’Europe à Bruxelles * _Nathalie Bondil,_ muséologue et historienne de l’art, directrice du musée et des expositions, Institut du monde arabe. La librairie Delamain sera présente pendant toute la rencontre pour présenter les deux premiers volumes de la trilogie de Krzyzstof Pomian ainsi qu’une sélection d’ouvrages en histoire de l’art. **Krzysztof Pomian,** _**Le musée, une histoire mondiale**_ Des accumulations des tombeaux égyptiens ou chinois et des trésors royaux jusqu’à notre Louvre d’aujourd’hui, entre autres lieux, il faudra du temps pour que le musée trouve sa forme et sa fonction de conservation, d’étude et d’exposition des objets. Or, une histoire mondiale des musées, à la fois politique, sociale et culturelle, n’a encore jamais été écrite. La voici : Le musée, une histoire mondiale, en trois tomes qui paraîtront sur deux ans. **À propos de Krzysztof Pomian** Krzysztof Pomian est né à Varsovie le 25 janvier 1934. Historien et philosophe, il quitte la Pologne en 1973 pour des raisons politiques et se réfugie en France. Directeur de recherche au CNRS, il a enseigné dans de nombreuses universités françaises et étrangères et publié un nombre considérable d’ouvrages et articles, dont une centaine sur l’histoire des collections et des musées. Depuis janvier 2001, il est directeur scientifique du Musée de l’Europe à Bruxelles.

Discussion autour de l'ouvrage de Krysztof Pomian, Le musée, une histoire mondiale (Gallimard)

Discussion autour de l’ouvrage de Krysztof Pomian, Le musée, une histoire mondiale (Gallimard)

Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art – Salle Labrouste 58 rue de Richelieu Paris



