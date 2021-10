Amiens Comédie de Picardie Amiens, Somme “En quoi la littérature augmente-t-elle notre connaissance ?” par Layla Raïd Comédie de Picardie Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Comédie de Picardie, le mercredi 8 décembre à 15:00

“En quoi la littérature augmente-t-elle notre connaissance ?” autour du livre _Le Souterrain. Wittgenstein, Bakhtine, Dostoïevski_ (Les éditions du Cerf) Qu’est-ce qu’une personne, et quelle place joue la communication avec autrui dans la construction de soi ? Admirateurs de Dostoïevski, le philosophe Ludwig Wittgenstein et le théoricien de la littérature Mikhaïl Bakhtine explorent cette question à travers une lecture de son roman, Les Notes d’un souterrain. C’est aussi l’écriture atypique de Wittgenstein qui se trouve éclairée en retour : une écriture « dialogique », multipliant les voix différentes au sein du texte philosophique.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

