Dès le XVIIIe siècle, l’expression “économie de la nature” permet d’envisager les relations fécondes que les êtres entretiennent avec leur milieu naturel. Réduit à la sphère de l’intendance financière et marchande du XIXème siècle, le terme “économie” se voit alors flanqué d’un double, celui d”écologie” avec lequel il entretient depuis lors une relation d’opposition stérile autant que factice. Alain Deneault a le projet de réconcilier économie et écologie. NB : Alain Deneault, professeur à l’Université de Moncton (Canada) et membre du Collège international de philosophie, sera présent en visioconférence.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T16:00:00

