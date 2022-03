En quête sur la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

Santes

En quête sur la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle, 23 octobre 2022, Santes. En quête sur la Gîte

Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 23 octobre à 14:30

Les habitants du bois, de la mare, du sol et de la prairie ont été témoins de mystérieux événements. Animaux, plantes et champignons pensent qu’un nouveau venu est sans doute le responsable. Pour ce dernier jour d’ouverture de la saison 2022 au Relais Nature, l’équipe d’animation vous invite à empoigner votre bâton de marche pour mener l’enquête, seul.e, en famille ou entre amis, sur les chemins de la Gîte. Ce jeu, qui allie informations naturalistes, déduction, humour et marche à pied, vous fera (re)découvrir la Gîte ainsi que ses occupants automnaux. La participation est gratuite pour tous les enquêteurs munis d’un bâton de marche personnalisé. _Consigne spécifique : porter une tenue et des chaussures adaptées selon la météo. Gratuit pour les usagers munis d’un bâton de marche personnalisé._ Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

3 € / 2 € / gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le vendredi 23 septembre

C’est déjà la fin de la saison au Relais Nature ! Avant de se quitter pour l’hiver, participez au traditionnel jeu de clôture : partez en quête pour trouver qui chamboule le monde de la Gîte. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T14:30:00 2022-10-23T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Santes Autres Lieu Relais Nature du Parc de la Deûle Adresse 20 Chemin du Halage, Santes Ville Santes lieuville Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Departement Nord

Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santes/

En quête sur la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle 2022-10-23 was last modified: by En quête sur la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle Relais Nature du Parc de la Deûle 23 octobre 2022 Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Santes

Santes Nord