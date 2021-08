Léguevin Village Haute-Garonne, Léguevin En-quête du Patrimoine Village Léguevin Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Léguevin

En-quête du Patrimoine Village, 18 septembre 2021, Léguevin. En-quête du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Avec votre smart-phone et un cahier, en famille ou en célibataire, partez de l’indice fourni sur le site de la Mairie et visitez votre ville d’une manière ludique et différente !

Une animation en toute autonomie.

Jeu de piste en 22 étapes pour découvrir différents lieux de culture ou de patrimoine de notre ville. Village 31490 Léguevin Léguevin Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Léguevin Autres Lieu Village Adresse 31490 Léguevin Ville Léguevin lieuville Village Léguevin