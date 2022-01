En quête d’indice La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

En quête d’indice La Longère de la Bégraisière, 12 mars 2022, Saint-Herblain. En quête d’indice

La Longère de la Bégraisière, le samedi 12 mars à 10:00

Qui a grignoté cette noisette ? Qui a laissé cette empreinte ? Mais à qui est ce terrier ? Suivons ces traces ! L’étude des traces et indices de présence est un des moyens d’apprendre à mieux connaître les animaux sauvages, de nature très discrète. Nous rechercherons ces indices ensemble à travers une balade sur le site et découvrirons qui les a laissés là ? Effectif maximum : 15 personnes.

Gratuit, réservation obligatoire

Qui a grignoté cette noisette ? Qui a laissé cette empreinte ? Mais à qui est ce terrier ? Suivons ces traces ! La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Saint-Herblain Les Quatre Vents Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu La Longère de la Bégraisière Adresse Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

En quête d’indice La Longère de la Bégraisière 2022-03-12 was last modified: by En quête d’indice La Longère de la Bégraisière La Longère de la Bégraisière 12 mars 2022 La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique