Médiathèque Micheline Réau, le mercredi 15 décembre à 16:30

Retrouvez Souricette, la petite mascotte qui vous accompagnera dans les histoires de l’heure du conte. Aujourd’hui, Souricette vous immerge tout en douceur dans la féérie de Noël. Tout public à partir de 3 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T17:30:00

