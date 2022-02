En quête … d’espèces remarquables / Observatoire naturaliste participatif Brengues Brengues Catégories d’évènement: Brengues

Lot

En quête … d’espèces remarquables / Observatoire naturaliste participatif Brengues, 18 juin 2022, Brengues. En quête … d’espèces remarquables / Observatoire naturaliste participatif Brengues

2022-06-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-18 17:00:00 17:00:00

Brengues Lot Brengues Pour que tous ceux qui le souhaitent puissent contribuer à la connaissance naturaliste du territoire, le Parc a mis en place des observatoires participatifs. Pour vous initier, venez parcourir les causses aux côtés d’un naturaliste expérimenté ! Nous apprendrons à reconnaître les différentes espèces des pelouses sèches avec les fiches-enquêtes du Parc. Le site Natura 2000 de la Basse vallée du Célé est actuellement connu pour accueillir certaines des plus remarquables : Saga pedo, Arcyptera fusca, Decticus verrucivorus… Nous observerons bien sûr de nombreux

autres animaux tels les mollusques terrestres des pelouses.

Toutes nos découvertes du jour contribueront à l’amélioration des connaissances de ce site Natura 2000. Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50 ©A. Avrilla

Brengues

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Brengues, Lot Autres Lieu Brengues Adresse Ville Brengues lieuville Brengues Departement Lot

Brengues Brengues Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brengues/

En quête … d’espèces remarquables / Observatoire naturaliste participatif Brengues 2022-06-18 was last modified: by En quête … d’espèces remarquables / Observatoire naturaliste participatif Brengues Brengues 18 juin 2022 Brengues Lot

Brengues Lot