En quête d’espèces fascinantes au Parc Zoologique de Paris Parc zoologique de Paris, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 23 octobre au 7 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h

payant

Cet automne, le Parc zoologique de Paris plonge dans une ambiance des plus mystérieuses à l’occasion du Rendez-vous Sauvage En quête d’espèces fascinantes, du 23 octobre au 7 novembre 2021. A travers des rencontres scientifiques, des expositions, des visites guidées et des ateliers inédits, les visiteurs tenteront de percer le mystère d’une nature fascinante

La nature n’aura jamais fini de nous surprendre. Si de nouvelles espèces ont été tout récemment découvertes, l’existence de certaines n’a pas encore été prouvée, alors que d’autres sont simplement le fruit d’une imagination débordante. Le Parc zoologique invite le public à découvrir de plus près les particularités de ces espèces fascinantes, qu’elles soient animales, végétales ou inclassables.

Des « Animaux mécaniques » cachés sur le parcours de visite

Ardif est un street-artiste parisien qui représente les animaux sous un angle particulier, faisant apparaître de façon symétrique un animal biologique et sa version mécanique, sur les murs de la capitale mais aussi ailleurs en France et à l’étranger.

Si ces « Animaux mécaniques » sont visibles dans les rues de Paris, elles se cacheront également dans les allées du Parc zoologique de Paris lors du Rendez-vous Sauvage En quête d’Espèces fascinantes, du 23 octobre au 7 novembre, sous forme d’un jeu de piste ! Certaines d’entre elles paraitront familières aux visiteurs, d’autres seront plus mystérieuses…

Des ateliers autour d’étranges créatures : le blob et le tardigrade

Est-ce une espèce animale, végétale, ou encore un champignon ? Le blob est un être vivant des plus surprenants et possède des propriétés incroyables. Capable de se nourrir sans bouche ni estomac, de se repérer sans yeux et de se déplacer bien que dépourvu de membres, il arrive même à résoudre des problèmes sans avoir de cerveau ! De plus, cette espèce ne possède pas 2 sexes mais 720 !

Autre curiosité de la nature : le tardigrade ! Ne mesurant pas plus d’un millimètre, cette étrange créature est quasiment indestructible ! Résistant aux conditions les plus hostiles, comme des températures ou une pression extrêmes, il pourrait être capable de survivre à tout !

Les visiteurs pourront découvrir ces espèces intrigantes de plus près lors d’ateliers dédiés.

La Journée Frissons le 31 octobre

Le 31 octobre, le Parc zoologique célèbrera Halloween avec des animations spéciales et une parade d’échassiers et d’acrobates. Et pour rendre la visite encore plus festive, celles et ceux qui viendront déguisés pourront profiter d’une réduction sur leur billet d’entrée !

Visite guidée : A la découverte des espèces fascinantes

Le Parc zoologique de Paris propose aux visiteurs, petits et grands, de redécouvrir des espèces animales et végétales de façon ludique et originale, au cours d’une visite guidée en compagnie d’un animateur scientifique, en s’attardant sur leurs particularités étonnantes.

Durée : 1h30

Du 23 octobre au 7 novembre, les mercredis et samedis à 10h30.

Accessible dès 6 ans

5 € en plus du billet d’entrée – Vente en ligne : Billet couplé entrée + visite guidée : Adulte 25 € / Tarif réduit : 22 € / Enfant : 20 €

Des Cartes blanches et des expositions à découvrir

En plus du parcours de visite, tous les moyens sont bons pour en apprendre plus sur la biodiversité: Les Cartes blanches sont des moments privilégiés avec des chercheurs et des scientifiques qui viennent parler de leurs travaux ou présenter certaines espèces dont ils sont spécialistes.

Détails et informations à venir.

Le Chalet, nouvel espace d’exposition, accueillera une collection inédite du Muséum national d’Histoire naturelle présentant des espèces parmi les plus étranges, dont certaines n’existent même pas. Aux visiteurs de démêler le vrai du faux… Dans le cadre de la Biennale Photoclimat, le public peut profiter de l’exposition photos Regard(s) Fascinant(s) du photographe Tim Flach, aux clairières. Cette série de portraits se concentre sur le regard de l’animal et nous livre des clichés drôles, touchants et surprenants. La conception de la structure originale, spécialement pensée pour cette exposition, s’intègre dans une démarche éco-responsable et solidaire, avec des supports fabriqués en France et des matériaux recyclés et réutilisables.

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac Paris 75012

8 : Porte Dorée (787m) 8 : Liberté (956m)



Contact :Parc Zoologique de Paris https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr

Date complète :

©DR/Rendez-vous sauvages zoo de Paris