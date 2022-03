En quête des sons du Moyen-âge Colombières Colombières Catégories d’évènement: Calvados

Colombières Calvados Colombières Il y a 10 ans, une équipe d’ingénieurs du son était accueillie au château : ils venaient reproduire les sons et les bruits d’époque pour un film fantastique sur le Moyen-âge. Mais il semblerait qu’ils ont perdu la bande sonore qu’ils avaient réalisée.

Il y a 10 ans, une équipe d'ingénieurs du son était accueillie au château : ils venaient reproduire les sons et les bruits d'époque pour un film fantastique sur le Moyen-âge. Mais il semblerait qu'ils ont perdu la bande sonore qu'ils avaient réalisée.

Votre mission : accompagnés par la châtelaine, reconstituez la bande sonore perdue en partant à la recherche des sons du Moyen-âge ! Prêts pour ce voyage extraordinaire dans le temps ?

Votre mission : accompagnés par la châtelaine, reconstituez la bande sonore perdue en partant à la recherche des sons du Moyen-âge ! Prêts pour ce voyage extraordinaire dans le temps ? Colombières

