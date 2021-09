Comps Comps Comps, Gard En quête des héronnières des ripisylves Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Gard

En quête des héronnières des ripisylves 2021-09-16 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-16 13:00:00 13:00:00

Comps Gard Comps La ripisylve a un rôle majeur à jouer pour l'accueil de l'avifaune et en particulier des Hérons. Venez participer à cette enquête qui vise à recenser les héronnières du département. L'occasion aussi d'en apprendre plus sur ces oiseaux. mfraysse@cogard.org +33 6 23 30 26 55 https://cogard.org/

