Marsillargues Hérault Marsillargues Saurez-vous résoudre les énigmes à temps ? Venez tester un escape game en pleine nature pour découvrir la rivière des Gardons et ses secrets bien gardés. Challenge, esprit d’équipe et investigation vous y attendent ! GRATUIT – Tout public – Sur inscription au 06 13 37 97 43 e-mail à enviedenviro@gmail.com mercredi 8 juin 2022 de 14h à 19hLieu : Massillargues – Attuech Cette sortie est co-animée par Graine de Jade et Envie d’environnement, membres du CPIE du Gard, dans le cadre du programme d’animation « Et au milieu coulent les Gardons », qui est soutenu par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Occitanie, le Département du Gard et l’EPTB des Gardons. enviedenviro@gmail.com +33 6 13 37 97 43 Marsillargues

