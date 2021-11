En quête d’émotions et de sensations ! MJC de Saint-Chamond, 27 novembre 2021, Saint-Chamond.

En quête d’émotions et de sensations !

du samedi 27 novembre au dimanche 12 décembre à MJC de Saint-Chamond

Vous allez apprendre, grâce à ce stage de théâtre, à mieux utiliser vos émotions au service de la scène, à vous exprimer pleinement et à lâcher prise. Dans ce stage nous aborderons les émotions en essayant d’être le plus juste possible afin d’éviter les réactions clichés. La compréhension de cette approche se fera par le biais de divers exercices impliquant le regard, les expressions du visage et la posture corporelle. Dans le but de proposer un personnage fort et juste le comédien doit apprendre à susciter et à contrôler instantanément les émotions primaires (joie, tristesse, colère, dégout, surprise). Une façon ludique et artistique d’approfondir la connaissance et la disponibilité de soi. Et si l’acteur, au lieu de se glisser dans la peau du personnage, laissait le personnage entrer dans sa peau? Cette démarche du corps au personnage en passant par les émotions permet de développer sa créativité, son imagination, la conscience de sa propre singularité nourrie et enrichie des techniques du jeu d’acteur. Le stage s’adresse à tous, les débutants pourront découvrir le plaisir du jeu et des techniques, tandis que les plus expérimentés pourront ré-interroger leur pratique et donner plus de sincérité à leur technique de jeu. Le théâtre, c’est bien sûr jouer, et nous ne l’oublierons pas tout au long de ce stage car la cohésion et la bonne humeur du groupe ne rendra que plus grande la qualité de vos prestations. Ambiance et état d’esprit du stage : Bienveillance, Progrès et Plaisir ! Les moyens utilisés: – Apprendre à être là sur la scène à occuper le plateau, à s’engager sur la scène. – Apprentissage de l’écoute, de l’acceptation de l’autre et du plateau. – Explorer ses émotions et leurs formes corporelles / Repérer et utiliser le chemin de l’émotion dans le corps. – Chercher les rencontres corps-émotion-personnage. – Explorer et affirmer son propre univers. – Mettre ses émotions au service de la scène. – Mieux gérer ses émotions pour développer la répartie. – Développer l’audace. Capter l’attention. Être plus à l’aise en public. – S’extérioriser, s’affirmer et prendre confiance en soi grâce à la scène.

70€ par pers

Comment utiliser ses émotions sur scène pour interpréter avec justesse et intensité un personnage ?

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire



