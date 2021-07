Cusset Cusset Allier, Cusset En quête de vérité… Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

En quête de vérité… Cusset, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cusset. En quête de vérité… 2021-07-10 19:00:00 – 2021-07-10 23:00:00 Rue de la Tour Prisonnière Musée de la Tour Prisonnière

Cusset Allier Cusset EUR Alors que vous venez assister à une visite guidée historique de la belle cité de Cusset, l’effroyable se produit ! En attendant la police, vous avez trois heures en équipe pour découvrir la vérité, en écoutant attentivement les déclarations des témoins… anaelle.voyron@ville-cusset.fr +33 4 70 30 95 24 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Étiquettes évènement : Autres Lieu Cusset Adresse Rue de la Tour Prisonnière Musée de la Tour Prisonnière Ville Cusset lieuville 46.13279#3.45356