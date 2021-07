En Quête de Normandie Rives-en-Seine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rives-en-Seine.

En Quête de Normandie 2021-07-03 – 2021-11-07 Office de Tourisme Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine Seine-Maritime

La Normandie se découvre autrement !

A partir du 3 juillet 2021, tentez l’aventure ! Lancez-vous dans une série d’énigmes réparties sur plus de 100 sites de jeu en territoire normand, et gagnez peut-être un séjour en Normandie dans l’une des destinations partenaires. L’occasion de (re)découvrir de façon ludique le patrimoine normand : de bocage en valleuses, de « Villes d’Art et d’Histoire » en

« Plus beaux villages de France », autant de trésors à débusquer !

Comment ça marche ?

En premier lieu, les joueurs se rendent dans l’un des Offices de Tourisme participants pour y recevoir leur kit de jeu gratuit : un passeport et des fiches énigmes pour vous lancer dans l’aventure !

Le jeu démarre avec une première série de 4 énigmes à résoudre, avant de revenir à l’Office de Tourisme pour faire valider les réponses. Chaque énigme résolue fait remporter des points ! Ensuite, grâce à un tirage au sort (facultatif…mais recommandé), les joueurs se laissent guider vers de nouvelles aventures pleines de surprises ! Consultez la règle du jeu.

De destination en destination, les participants collectent ainsi des points sur leurs passeports de jeu, qu’ils devront renvoyer avant le 19 novembre 2021 à l’adresse suivante :

Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie – 9, rue Jean-Baptiste Colbert – 14 000 CAEN.

A chacun son rythme et son style, en mode sacs à dos et chaussures de rando, bagage à main et voyage en train, ou en tribu au volant d’une voiture ! Le jeu s’adresse à tous publics, les mineurs devant être accompagnés d’un adulte.

Les dates de jeu :

Du 3 juillet au 7 novembre 2021, les joueurs ont 4 mois pour aller de sites en sites et résoudre un maximum d’énigmes.

Pour gagner quoi ?

73 lots (séjours, activités, pass musée, livres…) sont mis en jeu !

Ces cadeaux sont offerts par les Offices de Tourisme participants à l’opération, ainsi que par les partenaires suivants : le Département de Seine-Maritime, Seine-Maritime Attractivité, Eure Tourisme.

+33 2 32 70 46 32 https://www.enquetedenormandie.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-21 par