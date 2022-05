En quête de nature spécial familles à la lande des Cent Vergées à Jullouville, 9 août 2022, .

En quête de nature spécial familles à la lande des Cent Vergées à Jullouville

2022-08-09 – 2022-08-09

Muni d’une loupe et d’une fiche d’enquête, parcourez cette lande tourbeuse à la recherche de la faune et de la flore et découvrez leurs prouesses.

Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. RDV parking église St Michel des Loups. Gratuit. Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur l’ENS de la lande tourbeuse des Cent Vergées.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par