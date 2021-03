Prades-le-Lez Prades-le-Lez Hérault, Prades-le-Lez EN QUÊTE DE NATURE – SÉJOUR PRINTEMPS Prades-le-Lez Catégories d’évènement: Hérault

Prades-le-Lez Hérault Prades-le-Lez EUR 212 212 Cinq jours d’exploration au Domaine départemental de Restinclières pour les 8 à 12 ans pendant les vacances de Printemps du 26 au 30 avril 2021 ! Riche d’une garrigue préservée, de deux rivière, d’une mare, de différentes forêts….Le Domaine de Restinclières cache de nombreux trésors et mystères de nature ! Qui sait où se trouve l’arbre pouvant respirer par ses racines ? La source du berger?

Un poisson unique au monde ? Un chêne vert mangeur de fer à cheval ? Un village de blaireaux… Au printemps, la nature est en éveil et c’est le bon moment pour les jeunes explorateurs de partir à sa rencontre ! Ce séjour sera l’occasion d’explorer, de se questionner, de mener une enquête et des expériences de votre choix par petits groupes.

Venez vivre une aventure collective ponctuée de découverte, de temps libres et de jeux collectifs. ►Infos pratiques:

Durée : 5 jours, sans hébergement, pique-niques à la charge des familles.

Horaires adaptées au couvre feu

Places : 14 jeunes

Prix : 200 € + 12 € d’adhésion

Lieux : Domaine de Restinclières, Prades-le-Lez (34),

Encadrement : 1 animateur pour 4 jeunes Afin de vous inscrire à ce séjour, merci de bien vouloir nous retourner les documents suivants accompagnés du règlement du séjour :

– la fiche d’inscription

– la fiche sanitaire de liaison

– le droit à l’image

– la copie du carnet de vaccination

– une attestation d’assurance extra scolaire

