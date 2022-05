En quête de nature dans les dunes, 19 juillet 2022, .

En quête de nature dans les dunes

2022-07-19 – 2022-07-19

Venez découvrir cet espace dunaire en famille et mettez tous vos sens en éveil pour résoudre quelques énigmes sur la faune et la flore du site. Le guide nature sera à votre écoute pour échanger avec vous sur vos découvertes (adapté aux 4-12 ans).

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes d’Anneville-sur-Mer et de Gouville-sur-Mer.

Venez découvrir cet espace dunaire en famille et mettez tous vos sens en éveil pour résoudre quelques énigmes sur la faune et la flore du site. Le guide nature sera à votre écoute pour échanger avec vous sur vos découvertes (adapté aux 4-12 ans)…

Venez découvrir cet espace dunaire en famille et mettez tous vos sens en éveil pour résoudre quelques énigmes sur la faune et la flore du site. Le guide nature sera à votre écoute pour échanger avec vous sur vos découvertes (adapté aux 4-12 ans).

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes d’Anneville-sur-Mer et de Gouville-sur-Mer.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par