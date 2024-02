En quête de lumière Salle d’exposition du Bois fleuri Lormont, mardi 9 avril 2024.

Le public est invité à s’interroger, en couleur et en lumière sur des questions fondamentales d’identités, de perceptions sensorielles et de recherches spirituelles. Les travaux respectifs des deux artistes se déploient entre dessins, textiles, installations, vidéos et performances. Leur atelier se situe actuellement à Carriet, dans le cadre du dispositif panoramas.

Vernissage le vendredi 12 avril à 18h.

Horaires d’ouverture de l’exposition :

Mardi de 14h à 19h,

Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,

Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h (visites de groupe et scolaires uniquement sur rendez-vous),

Vendredi de 14h à 19h,

Samedi de 9h30 à 13h

Salle d'exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

