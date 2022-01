En quête de liberté – Animation 9/12 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

En quête de liberté – Animation 9/12 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes, 4 juin 2022, Nantes. 2022-06-04

Horaire : 14:30

Gratuit : non 4 € enfant métropolitain / 7 € enfant non métropolitain / 2,50 € Carte Blanche Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée 9/12 ans Animation enfants.Pauline, Jason et Adonis ont vécu en situation d’esclavage dans le port de Nantes au 18e siècle. Grâce à un carnet découverte et en compagnie des médiatrices, les enfants découvrent leurs histoires et les répercussions encore présentes dans la société d’aujourd’hui. Dans le cadre de l’exposition L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830. Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/en-quete-de-liberte/

