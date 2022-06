EN QUÊTE DE BIODIVERSITÉ.. INVISIBLE !, 3 novembre 2022, .

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

En quête de biodiversité.. invisible !

Jeudi 3 novembre de 14h30 à 16h30

Domaine de Restinclières – Sur le parvis du château en face du jardin à la française dans le bus Science Tour

Public : Enfants 8/12ans

En quête de biodiversité.. invisible !

La biodiversité est partout, même lorsqu’on ne la voit pas!

Qu’elle se cache ou qu’elle soit microscopique, découvrons ces êtres vivants mystérieux, incroyables et attachants! Venez explorer, expérimenter et vous amuser avec les Petits Débrouillards!

Avec les Petits Débrouillards

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

les petits débrouillards

