En quête de Bach Auditorium Jean Poulain Briare 45250 Briare, samedi 24 février 2024.

En quête de Bach Auditorium Jean Poulain Briare 45250 Briare Samedi 24 février, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-24 20:00

Fin : 2024-02-24 22:30

Patrick Langot en véritable détective nous invite à un voyage imaginaire dans la tête de Bach. Samedi 24 février, 20h00 1

Portées aux oreilles du grand public par le violoncelliste Pablo Casals, les six suites pour violoncelle seul restent un véritable mystère. Une oeuvre de Bach ? De sa femme Anna Madalena ? À quelle date, pour quel instrument et dans quel ordre furent-elles composées ? Elles ne comportent aucune indica- tion, alors comment les interpréter ? C’est en suivant pendant trois jours Patrick Langot enfermé dans un studio d’enregistre- ment en compagnie de ses trois violoncelles de son directeur artistique, que peu à peu émerge l’image de ce chef-d’œuvre inconnu. Patrick Langot en véritable détective nous invite à un voyage imaginaire dans la tête de Bach.

Auditorium Jean Poulain Briare 45250 Sq. Pierre-Armand Thiébaut, 45250 Briare Briare 45250 Loiret