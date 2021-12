Martignas-sur-Jalle Bibliothèque municipale Gironde, Martignas-sur-Jalle En quête d’amour Bibliothèque municipale Martignas-sur-Jalle Catégories d’évènement: Gironde

Bibliothèque municipale, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Visite sur inscription toutes les 15 minutes

Sur inscription. Groupe de maximum 5 personnes

Visite découverte de la bibliothèque avec rayon lumineux sur les livres d’amour Bibliothèque municipale 14 avenue de Verdun 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle Gironde

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

