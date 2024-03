En-quête à l’Historial Historial Jeanne-d’Arc Rouen, mardi 23 avril 2024.

En-quête à l’Historial Parcours-jeu à la découverte de l’Historial Jeanne d’Arc 23 et 30 avril Historial Jeanne-d’Arc Durée 1h | 4€ par personne | Dès 7 ans

Au cœur du palais de l’Archevêché, les murs de pierre de l’Historial Jeanne d’Arc renferment de nombreux secrets. Parmi ceux encore non élucidés, la présence d’étranges gravures qui ornent les tourelles de l’escalier… Par qui et à quelle époque ont été gravés ces mystérieux symboles ? À vous de mener l’enquête !

Carnet en main, toute la famille part à la recherche des précieux indices dissimulés dans les salles et collections du musée. Saurez-vous éliminer les suspects jusqu’à résoudre l’énigme ?

Historial Jeanne-d'Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie