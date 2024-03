En promenade avec Jean de La Fontaine Pont-Sainte-Marie, samedi 16 mars 2024.

En promenade avec Jean de La Fontaine Pont-Sainte-Marie Aube

Ce spectacle plonge le public dans l’univers intemporel de Jean

de la Fontaine à travers la représentation vivante de quinze de ses

fables. Trois comédiens et un saxophoniste donnent vie aux célèbres animaux et personnages de La Fontaine.



Le spectacle « En balade avec Jean de La Fontaine » est né durant le

confinement. Initialement créé pour le Printemps des poètes 2021,

ce spectacle a été spécialement commandé par la ville de Nogent-sur-Seine, à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de l’auteur. L’objectif était de rendre l’œuvre de Jean de la Fontaine accessible au jeune public.

Accompagnés par un saxophoniste, les trois comédiens guident le public à travers les différentes fables. Le spectacle débute avec

le Loup et l’Agneau pour se conclure avec le Chien. Les animaux

emblématiques de La Fontaine se succèdent, partageant leurs

aventures et leurs morales captivantes.



Ce spectacle constitue une occasion unique d’explorer et de

transmettre l’héritage littéraire de Jean de La Fontaine, en

présentant des fables qui ont marqué la mémoire collective telles

que le Loup et l’Agneau, la Cigale et la Fourmi, le Lièvre et la

Tortue, mais aussi des fables moins connues comme La Jeune

Veuve, l’Aigle et Le Hibou ou les Animaux malades de la Peste. Il

met en lumière la modernité du poète, traversant les siècles, et

souligne l’actualité toujours présente du genre de la fable, avec des références contemporaines de Marcel Aymé, Jean Anouilh, Yvan Pommaux, Charles Trenet, Pit et Rick. Ce projet a reçu le label de la ville de Château-Thierry pour le 400e anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine.



Réservations conseillées auprès de la Maison de l’Animation et de la Culture, par téléphone ou par mail. 8 8 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des Fêtes

Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est mac@pont-sainte-marie.fr

L’événement En promenade avec Jean de La Fontaine Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne