**En clin d’œil aux 400 ans de la naissance de Molière, la Compagnie La Grange aux Histoires propose un spectacle inédit à Troyes : « En promenade avec Jean de La Fontaine »** Trois comédiens et un saxophoniste de la Compagnie La Grange aux Histoires vous propose un spectacle familial autour des Fables de La Fontaine. Les artistes s’appuieront sur des textes de Marcel Aymé, Jean Anouilh, Yvan Pommaux, Charles Trenet, Pit et Rik afin d’offrir une performance à destination du jeune public. Pensé pour un public familial, ce spectacle nous renverra tous à nos souvenirs d’écoliers et aux récitations des fables les plus célèbres … dans la langue de Molière !

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:45:00 2022-05-14T21:15:00;2022-05-14T21:45:00 2022-05-14T22:15:00;2022-05-14T22:45:00 2022-05-14T23:15:00

