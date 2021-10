Paris Les Plateaux Sauvages île de France, Paris EN PRÉVISION DE LA FIN DU MONDE ET DE LA CRÉATION D’UN NO… Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’évènement: île de France

mardi, vendredi de 19h à 20h

et mercredi de 14h à 15h

et samedi de 17h à 18h

payant

▼ LE MONDE D’APRÈS ▼ Ça commence dans une cave par une prise d’otage. Madison, onze ans, séquestre Sofia, du même âge, avec le soutien involontaire d’Ethan, dix ans. Madison veut changer le monde, rien que ça. Elle trouve qu’il ne tourne pas rond du tout et que Sofia, maire du conseil municipal des enfants, ne fait rien pour le changer véritablement. Faut-il agir par la force ? Faut-il donner du poids au vote et aux électeur·rice·s ? Malgré leurs contradictions qui s’expliquent aussi par la disparité de leurs chemins de vie, les trois enfants ont la farouche envie de se comprendre si ce n’est de s’entendre. Et puis brutalement le confinement leur tombe dessus sans prévenir… Texte et mise en scène Pauline Sales Assistanat à la mise en scène Noémie Pasteger Création sonore et musicale Simon Aeschimann Costumes Nathalie Matriciani Coiffure et maquillage Cécile Kretschmar Scénographie Damien Caille-Perret Création lumière Xavier Libois Avec Jacques-Loël Delgado, Vinora Epp, Cloé Lastère ou Noémie Pasteger Spectacles -> Théâtre Les Plateaux Sauvages 5 rue des Platrières Paris 75020

Contact :Les Plateaux Sauvages 0183755570 info@lesplateauxsauvages.fr

© Pauline Le Goff

