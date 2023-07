Atelier – Développer sa carrière de comédien·ne En présentiel Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Atelier – Développer sa carrière de comédien·ne Jeudi 14 décembre, 09h30 En présentiel Sur inscription

La Maison du Film organise un atelier d’une journée en direction des comédien·nes.

Une journée pour acquérir une véritable dynamique de recherche d’emploi dans l’audiovisuel. Comprendre le marché du travail, les sites de casting, savoir valoriser son CV et son book, optimiser sa présence sur les réseaux sociaux, cibler ses démarches et savoir se présenter à un directeur de casting, développer son réseau…

✔️Objectifs :

– Être sensibilisé aux réalités du marché du travail propres à l’audiovisuel.

– Apprendre à communiquer auprès des professionnels.

– Prendre conscience de son profil d’actrice ou d’acteur, de ce qu’il faut mettre en avant, choisir ses photos, avoir les clefs d’une bande démo efficace et établir son CV.

– Diversifier ses secteurs d’activité afin de mieux vivre de son métier.

– Étoffer son réseau et établir une stratégie en cohérence avec sa propre identité artistique.

– Cibler ses démarches en fonction de ses interlocuteurs, qu’ils soient directeurs de casting, agents artistiques, réalisateurs, producteurs, chargé(e)s de casting voix off, directeurs de plateau spécialisés dans le doublage, éditeurs de jeu vidéo, etc.

– Choisir les sites internet adaptés.

– Éviter les pièges et arnaques d’internet.

– Acquérir une dynamique de recherche d’emploi sur le court et le long terme.

DURÉE : 7 heures

EFFECTIF : 10 personnes

TARIF : 150€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 180€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

___________________

INFOS PRATIQUES :

14 décembre 2023, de 9h30h à 17h30 en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/developper-sa-carriere-de-comedien·ne-5/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T09:30:00+01:00 – 2023-12-14T17:30:00+01:00

comédien formation

Crédit image : Hors-jeu – Sophie Martin