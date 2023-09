« En poésie : parcours poétique pour les tout-petits » Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

La bibliothèque Arthur Rimbaud a le plaisir d’inviter les tout-petits et leurs parents à la représentation du spectacle poétique de Marion Cerquant.

Deux artistes disent et lisent des poèmes choisis.

Mots déclamés, chuchotés, racontés aux très jeunes enfants.

Avec eux, une malle sur roulettes, « petit cabinet de

curiosité » contenant tout un trésor d’objets qui entrent en conversation avec les poèmes…

Touché par la musique et la force des mots, l’imaginaire

s’embarque en poésie.

La poésie irrigue le corps, chatouille l’âme des bébés,

interpelle rampeurs, trotteurs, met en joie les plus grands, fait surgir l’émotion des adultes…

Tous entrent dans le langage et sa musicalité avec jubilation !

Conception : Véronique His, Marion Cerquant

Interprétation : Marion Cerquant, Jaime Flor

Scénographie et costumes : Florence Magni

Production : La Libentère – Soutiens : DRAC Normandie – Debout sur le chameau !

– Enfance et Musique

Ce spectacle vous est proposé dans le cadre d’un projet

labellisé « L’art pour grandir » proposé par l’artiste Marion

Cerquant à la bibliothèque Arthur Rimbaud et à la crèche de l’Hôtel de Ville mais

aussi dans le cadre du temps fort jeunesse des bibliothèques de la Ville de

Paris « A hauteur de bébés ».

Dès la naissance. Sur réservation auprès des bibliothécaires à partir du 25

novembre.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact :

Marion Cerquant / La Libentère « En poésie : parcours poétique pour les tout-petits »