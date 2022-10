En pleine Mer Beblenheim Beblenheim Catégories d’évènement: Beblenheim

Haut-Rhin

En pleine Mer Beblenheim, 11 novembre 2022, Beblenheim. En pleine Mer

1 place oberlin Beblenheim Haut-Rhin

2022-11-11 17:00:00 – 2022-11-11 Beblenheim

Haut-Rhin EUR Le Gros, Le Moyen et Le Petit sont perdus en pleine mer sur un radeau. Au large des côtes, poussés par la faim, ils décident de manger l’un d’entre eux. Mais qui doit être mangé ? En pleine mer dénonce avec précision et humour les différentes réactions possibles face à une dévorante envie de pouvoir. Sur fond de civisme, de politique, d’hypocrisie et de moralité, En pleine mer, dénonce l’abdication de soi-même au nom du sacrifice. Beblenheim

dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Catégories d’évènement: Beblenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Beblenheim Adresse 1 place oberlin Beblenheim Haut-Rhin Ville Beblenheim lieuville Beblenheim Departement Haut-Rhin

Beblenheim Beblenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beblenheim/

En pleine Mer Beblenheim 2022-11-11 was last modified: by En pleine Mer Beblenheim Beblenheim 11 novembre 2022 1 place oberlin Beblenheim Haut-Rhin Beblenheim Haut-Rhin

Beblenheim Haut-Rhin