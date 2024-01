Rencontre littéraire : Isabelle Santoire, « Le Temps des Roses » En Plein Virage Queaux, 27 janvier 2024, Queaux.

Rencontre littéraire : Isabelle Santoire, « Le Temps des Roses » Samedi 27 janvier 2024, 19h30 En Plein Virage Entrée libre

Début : 2024-01-27T19:30:00+01:00 – 2024-01-27T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T19:30:00+01:00 – 2024-01-27T21:30:00+01:00

Rencontre littéraire :

« Le Temps des Roses »

Isabelle Santoire est une autrice de la région qui a sorti son premier roman en avril 2023. Depuis, elle vit une aventure incroyable puisque son livre a un succès retentissant.

Rien d’étonnant en même temps : c’est une histoire de femmes à travers trois générations où la petite histoire rencontre la grande, c’est un roman qui résonne en chacun(-ne) d’entre nous…

L’autrice

Originaire du Marais Poitevin, Isabelle Santoire a toujours été passionnée par l’écriture et l’Histoire, en particulier l’histoire médiévale et la Seconde Guerre mondiale.

Professeure de lettres-histoire, guide conférencière, elle travaille à présent à l’université de Poitiers et vit dans la campagne poitevine entre forêt, étangs et rivières.

Lauréate de concours de nouvelles, elle nous invite à un voyage entre mer et terre, passé et présent dans ce premier roman.

« Le Temps des Roses »

Lorsque Rachel, trentenaire citadine, part quelques jours en vacances dans la maison familiale en Charente-Maritime, elle ne s’imagine pas qu’une visite anodine à sa grand-mère Louise, atteinte de maladie d’Alzheimer, va faire ressurgir les événements douloureux du passé liés à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre d’Algérie.

Que s’est-il passé dans ce mystérieux village de la Vienne pendant la guerre ? Pourquoi Louise n’a-t-elle pas élevé ses enfants avant son arrivée sur la côte Atlantique en 1955 ?

Quels secrets familiaux Louise et sa fille ont-elles cachés ?

Rachel va mener une enquête familiale pour découvrir ses origines et interroger les témoins du passé mais son périple va occasionner également une belle rencontre.

Voilà peut-être ce dont elle avait besoin pour donner un sens à sa vie et prendre un nouveau départ dans la maison aux roses.

