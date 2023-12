Rencontre avec l’artiste : « KO !!! » – Hector O’Kanin En Plein Virage Queaux, 20 janvier 2024, Queaux.

Rencontre avec l’artiste : « KO !!! » – Hector O’Kanin Samedi 20 janvier 2024, 16h00 En Plein Virage Entrée libre

Début : 2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00

Rencontre avec l’artiste

Vous avez raté le vernissage ? Vous avez vu l’expo mais pas l’artiste et vous avez envie d’échanger ? Vous êtes curieux de rencontrer Hector O’Kanin ?

Ça tombe bien, il y a beaucoup à dire sur ses toiles et il adore échanger !

Samedi 24 janvier, l’artiste de l’exposition « KO !!! » sera donc présent de 16h à 19h pour vous rencontrer, répondre à vos questions, échanger sur son travail, et pourquoi pas, boire un thé au coin du feu avec vous.

KO !!!

L’exposition « Ko !!! » (entendre « Chaos ») aurait pu s’appeler « l’Humanité à fleur de bide » ou « À vif ».

C’est la production intense d’un artiste en devenir : en s’appuyant sur les artistes qui le passionnent, l’actualité politique, la condition humaine, Hector O’Kanin nous interpelle par ses cris ressassés comme des incantations.

Le trait vif, foisonnant, dur, mais parfois drôle aussi, du moins caustique, il s’inspire librement de Basquiat, le revendique, mais trouve néanmoins son propre chemin.

Attention, « Ko !!! » frappe aux tripes, et c’est bien.

À propos de l’artiste :

Hector O’Kanin

Artiste peintre • Né en 1968

Au fil d’un parcours de vie peu commun, c’est dans les différentes formes d’arts que Hector O’Kanin trouve fidèlement refuge depuis toujours. Du 7ème art jusqu’aux musées de tout ordre, en passant par les arts sonores, c’est toute une culture musicale, visuelle, qui a modelé et nourri sa manière d’être au monde.

Sa perception renforcée du genre humain l’a rapproché d’artistes visionnaires souvent rejetés ou mal compris en leur temps (Augustin Lesage, Abbé Fouré, Chomo…), jusqu’à la rencontre inattendue, sensible et vibrante en 2018 avec les œuvres de Jean-Michel Basquiat.

Des premières expériences artistiques débutantes en collage et acrylique, ce fut à ce moment précis le point de départ d’une pratique particulièrement intensive, connectée et troublante.

À la fois inspiration respectueuse et humble, les couleurs et les tracés se font échos, se copient ouvertement puis se différencient, porte-plumes et porte-voix d’injustices dénoncées toujours vivantes et terriblement actuelles…

