Marché de Noël Permanent 2 – 31 décembre En Plein Virage Entrée libre

Comme tous les ans, En Plein Virage a mis ses habits de Noël : nouvelles créatrices, nouveaux producteurs, bière de Noël, des courges en-veux-tu en-voilà, des jeux de société pour se réchauffer au coin du poêle…

Tout est (presque) prêt pour préparer les fêtes avec des produits locaux et de qualité !

Venez farfouiller parmi les bonnes choses à manger, à boire, à offrir, à lire, et si vous préférez, offrez un bon cadeau du montant de votre choix !

Échantillon des créatrices et des producteurs à retrouver, en vrac :

Brasserie Tête de Mule / bières

La ferme Saint Sylvain / herbes aromatiques et produits dérivés

Le Crochet de La Marmotte Coquette / créations au crochet

David Bois HandMade / lampes

L’Escampette Éditions / livres

Atelier Boux / jeux et jouets en bois

Aux Trois Petits Chats / bougies

Savonnerie La Limonière / savons et cosmétiques issus de la saponification à froid

Maison Clochard / terrines et chocolats

L’Âge Boutrie / confitures, sirops, tartinades

La ferme de la Quinatière / tisanes et herbes aromatiques

Le Rucher Du Petit Port / miels, nougats, pains d’épices, bonbons

Les Dessineries de Valérie / cartes, sacs, trousses…

L’Asinerie de Persac / savons, shampoings solides… à base de lait d’ânesse

L’EntreRêve / bijoux

Élisa créa une histoire de couture / zéro déchets

Jo & Libellules, faiseuse d’images et autres inventions / cartes, badges, miroirs de poche, carnets, magnets…

La Maculée Conception / badges, magnet-décapsuleurs, stickers…

Brasserie La Bergère / bières

L’ARTelier de la Gartempe / cartes, marque-pages

Geste Éditions / livres, calendriers, jeux de cartes…

E.A.R.L. J’Y Crois – Ferme de Chassagne / Pineau, Cognac, légumes secs, jus, huiles…

Domaine de la Rôtisserie / vins

Brice Pourrin / miel

Gargouil / jus…

A très vite !

