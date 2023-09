Baron Chien // « La Chasse au Snark » – Lecture musicale En Plein Virage Queaux, 30 septembre 2023, Queaux.

Baron Chien // « La Chasse au Snark » – Lecture musicale Samedi 30 septembre, 19h30 En Plein Virage Entrée libre

Baron Chien

La Chasse au Snark de Lewis Caroll

[Lecture musicale]

Baron Chien avait sévi En Plein Virage en 2019 avec leur immersion dans l’univers poétique et nébuleux de l’anglais Robert Wyatt. Quatre ans plus tard, en parallèle des compositions du duo qui se développent, ils portent un projet qui colle à merveille à leur monde onirique, fantasque, et complexe : une lecture musicale de « La Chasse au Snark ».

Créé à Rurart en juin 2022, le texte de Lewis Carroll est porté par Marion Berthier, accompagné d’un univers lumineux et visuel, et surtout, de la musique de Xavier Vochelle.

À propos de La Chasse au Snark

Chef-d’œuvre du non-sens, La Chasse au Snark embarque le lecteur dans les aventures merveilleusement inventives d’un curieux équipage en quête d’une créature insaisissable…

« Ils le traquèrent avec des dés à coudre ils le traquèrent avec passion. Ils le poursuivirent avec des fourchettes et de l’espoir Ils menacèrent sa vie avec une action de chemin de fer Ils le charmèrent avec des sourires et du savon ».

Questionné sur le sens profond de son poème, Lewis Carroll avoue : « J’ai bien peur de n’avoir eu en tête que des inepties ! Mais, [concède-t-il], la meilleure signification que j’ai vue est… que tout le livre est l’allégorie de la recherche du bonheur. Je trouve que cela convient magnifiquement de bien des façons. «

En voici donc un extrait à la sauce Baron Chien :

https://on.soundcloud.com/jZzGL

Dernières compositions à découvrir de Baron Chien

https://www.youtube.com/channel/UCM7Ax5k9mVkLoZWKk3Y6bSg

Marion Berthier / Dessins-paroles-chant

Xavier Vochelle / Musique-vidéo

2023-09-30T19:30:00+02:00 – 2023-09-30T21:30:00+02:00

