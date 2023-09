Dimanche En Plein Virage : rencontres artistiques En Plein Virage Queaux, 24 septembre 2023, Queaux.

Dimanche En Plein Virage : rencontres artistiques

Vous avez raté le vernissage de l’exposition « Dérapages Colorés » ? Vous avez vu l’expo mais pas les artistes et vous avez envie d’échanger ? Vous êtes curieux de rencontrer Les Délires de Lulette & Yann Partisan de l’Art ?

On a pensé à vous !

Vous avez raté « 5 ans déjà ! » le 10 juin ? Vous avez raté le coche pour choper un T-shirt sérigraphié unique aux couleurs du bar ? Vous n’avez pas trouvé votre taille ? Vous en voulez un autre pour offrir à votre frangin ?

On a pensé à vous aussi !

Dimanche 24 septembre sera une journée haute en couleurs : les artistes de l’exposition « Dérapages Colorés » seront présents dès 15h pour vous rencontrer, répondre à vos questions, échanger sur leur travail, et pourquoi pas, boire un verre avec vous.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, FatMat viendra également sérigraphier les T-shirts qu’il n’a pas eu le temps de faire le 10 juin : on va donc faire le plein, et en plus, vous pourrez voir comment il fait !

+ d’infos sur les artistes :

https://www.facebook.com/lesdeliresdelulette

https://www.facebook.com/Yann.Partisandelart

https://www.facebook.com/fatmatillustration

instagram.com/fatmat.illustrations

+ d’infos sur l’exposition « Dérapages Colorés » :

https://fb.me/e/1ewwgnJmI

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@fatmat.illustrations) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/313418059_644306257151309_5323883750003078560_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=A6EveMidNB8AX_nDpHg&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfC412ihu2JDyixxFMKRJfRmabHcOh-TrF0_O-VctbBVJg&oe=64F62441 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/fatmat.illustrations/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « http://instagram.com/fatmat.illustrations »}, {« link »: « https://fb.me/e/1ewwgnJmI »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

