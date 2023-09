« La ballade de Leïla Khane » / Élégie, par Michel Richard & Monsieur Gadou En Plein Virage Queaux, 23 septembre 2023, Queaux.

« La ballade de Leïla Khane » / Élégie, par Michel Richard & Monsieur Gadou Samedi 23 septembre, 19h30 En Plein Virage Entrée libre

La ballade de Leïla Khane

[Élégie]

En Plein Virage est enchanté d’accueillir ce texte et ses metteurs en chair mais vous le présentera moins bien que Yves Kafka et Michel Richard lui-même…

Un auteur – Alfred Alexandre, poète-dramaturge

Une guitare – Monsieur Gadou, musicien

Une voix – Michel Richard, comédien

« »La ballade de Leïla Khane » d’Alfred Alexandre, poète créole.

Un comédien inspiré – Michel Richard – aux traits burinés et à la fine gestuelle battant la mesure des mots égrenés avec une infinie sensualité.

Lui faisant face, dessiné dans le même halo de lumière, un guitariste – Monsieur Gadou – ne faisant qu’un avec son instrument serré contre lui, comme on caresse après l’amour l’être aimé. Les reliant dans la même respiration intime, un texte envoûtant, d’une suavité orientale à faire frissonner. »

Yves Kafka, « La Revue du spectacle », mai 2022

« Au départ je pensais au mot récital pour présenter le travail que nous menons Monsieur Gadou et moi-même.

Monsieur Gadou m’ayant expliqué qu’un récital est une représentation musicale à programme, nous avons cherché le mot qui correspondait à ce que travaillions.

Pour qu’à la fin le mot « élégie » soit celui que nous avons retenu.

Une élégie ?

L’évocation d’une absence… si présente en soi qu’elle ne peut qu’être partagée et autorise tout voyage pour partir à sa recherche.

Quelle absence ?

Celle d’un être si aimé que pour l’atteindre tout se mélange… ainsi du passé, du présent, de l’inventé aussi… un mirage.

Quel mirage ?

Celui d’une île vivante à distance difficilement mesurable avec ses contradictions, ses certitudes, ses dédoublements qui permettent les traces sur et dans le sable comme dans l’histoire ou les continents… pour tomber face à cette question : Où est la vérité ?

Quelle vérité ?

Celle d’aimer, celle d’arriver à ouvrir toute porte.

Qui sont les porteurs de si lointains souffles ?

Michel Richard

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T19:30:00+02:00 – 2023-09-23T21:30:00+02:00

théâtre musique

Pierre Planchenault