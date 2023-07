Exposition // « Dérapages Colorés En Plein Virage » – Les Délires de Lulette / Yann Partisan de l’Art En Plein Virage Queaux, 26 août 2023, Queaux.

L’exposition initialement annoncée pour cette période était celle du sculpteur et peintre Alfie Flight. Ce projet n’est que reporté, et un autre univers viendra éclairer l’espace expo d’En Plein Virage avec un vernissage à la date prévue : samedi 26 août à 19h.

Ici, on aime le Pop Art, on va se faire plaisir !

Exposition « Dérapage coloré «

Nous sommes deux artistes plasticiens autodidactes, nous nous inspirons de l’art abstrait, du pop art, du surréalisme comme Pollock, Klimt, Magritte, Warhol, Basquiat, Frida Kahlo, Niki de Saint Phalle, Van Gogh… mais également d’artistes rencontrés à l’étranger, le street art… Si nos univers sont différents, nous nous rejoignons sur une matière première à l’abandon, en attente d’une seconde vie, qui va servir de support à nos gestes nourris d’acrylique, d’encres, de pigments, de peintures séchées… l’art du recyclage…

Les Délires de Lulette

Je jongle avec les couleurs, et parmi les nombreuses créations présentées, je signe une série, « Les élégantes », détournant l’image de la femme du 20e siècle et la remettre à l’honneur, avec de la joie de vivre, de la douceur, en véhiculant des messages positifs. Globetrotteuse je m’inspire de ce qui m’entoure que ce soit par les couleurs, la matière, l’instant… Je deviens Niora quand je passe derrière un appareil photo et je vais vous présenter une série sur le Kurdistan d’Irak où j’ai vécu 3 ans. Dans une démarche artistique de la rencontre.

Plus d’infos :

https://www.instagram.com/lddlulette/

https://www.facebook.com/lesdeliresdelulette

Yann Partisan de l’Art

J’ai appris l’art du recyclage au fur et à mesure des années que ce soit en tant que menuisier, ébéniste ou pour la rénovation de mon habitat et donc naturellement pour la création de mes peintures où je conçois mes cadres, mes supports dans le but de lutter contre le gaspillage et aussi de créer des pièces uniques et originales, sortir des standards habituels. Mon art peut être aussi bien abstrait que figuratif en employant une multitude de techniques sur divers supports (bois, papier, tissus…).

Plus d’infos :

https://www.facebook.com/Yann.Partisandelart

