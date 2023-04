VERNISSAGE de l’exposition « À Corps Perdu » / Marine Chauvet – Pierre Choumil En Plein Virage, 18 mai 2023, Queaux.

VERNISSAGE de l’exposition « À Corps Perdu » / Marine Chauvet – Pierre Choumil Jeudi 18 mai, 18h00 En Plein Virage Entrée libre

À Corps Perdu

« À Corps Perdu » est la rencontre entre Marine Chauvet, peintre du lâcher-prise, entre hyperréalisme et suggestion, et Pierre Choumil, sculpteur qui révèle sans complaisance les failles des corps éprouvés par le temps.

Les deux artistes évoquent donc le corps, parfois sublimé, parfois malmené, toujours scruté dans sa réalité nue, avec force, mais tout en pudeur.

Exposition à voir jusqu’au 20 août 2023.

Ateliers « initiation à l’aquarelle » par Marine Chauvet le 10 juin :

– 14h-15h (enfants)

– 15h30-17h30 (adultes)

Participation : 5€

Marine Chauvet

« Passionnée par de multiples processus de créations, j’expérimente plusieurs techniques de manière académique et plus moderne.

Je me ressource dans mon travail avec de multiples outils, avec pour préférence l’évolution subtile du croquis, de l’œuvre non finie, de l’essai par la couleur, du modelé par la matière. J’étudie l’émotion, j’analyse le sujet. Autodidacte et entraînée à observer, je partage avec vous mon processus créatif.

Comment travailler à la fois avec rigueur et avec lâcher prise, un sujet qui demande une certaine justesse dans le dessin ou dans une technique particulière ? Mon leitmotiv se situe dans ce basculement, à la recherche de cet équilibre. J’utilise le dessin/peinture intuitif(ve) (à l’œil) et la construction analytique comme des moyens complémentaires. «

Découvrez Marine Chauvet :

https://www.facebook.com/chauvetlartiste

http://www.dessinerpoitiers.fr/

____

Pierre Choumil

Diplômé des Beaux-arts, formé à l’Art-Cru (Bordeaux), Pierre Choumil est un artiste sculpteur basé à Poitiers.

Aussi discret qu’actif, il est le créateur et l’animateur de l’Atelier Le Clos des Rocs : « C’est un atelier, ce ne sont pas des cours. Ce ne sont pas des élèves mais des participants. Chacun vient faire ce qu’il veut, comme il le veut, et moi je suis là comme aidant, pas comme un prof qui sait tout. ».

En parallèle d’un univers confidentiel, Pierre Choumil est aussi engagé dans le partage et la démocratisation culturelle, il est très investi dans le Chemin des Ateliers à Poitiers.

Pour « À Corps Perdu », le sculpteur présentera des corps bruts, sans embellissements, entre rudesse et tendresse, la sublimation de corps éprouvés : « Mon travail est sur le corps et sa représentation, entre la peau et l’écorce, le temps qui passe en imprimant sa marque. ».

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/1abidf0gn »}, {« type »: « email », « value »: « contact@enpleinvirage.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.15.18 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/chauvetlartiste »}, {« link »: « http://www.dessinerpoitiers.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T18:00:00+02:00 – 2023-05-18T20:00:00+02:00

2023-05-18T18:00:00+02:00 – 2023-05-18T20:00:00+02:00

vernissage exposition