Mathieu Werchowski

[Concert organisé avec Jazz à Poitiers]

Complexe de tracer, ici, la cartographie des lieux visités par Mathieu Werchowski au cours d’un solo.

Gardons le plus limpide : l’urgence avec laquelle il enchaîne les motifs.

Le violoniste improvisateur va contrarier le silence et remplir l’espace En Plein Virage.

Rien de ce qui est dit n’est pesé. Pesé mais asséné avec une force et une maestria qui vous laisse coi. Quoi ? Mélodies puisant à une source sombre et lyrique, aperggio quasi naturalistes et breaks aériens. Parfait.

Cascadeur solitaire I France

Mathieu Werchowski : violon, alto

Il est membre du Collectif Freddy Morezon, toutes les infos sur l’artiste et le collectif ici.

Le concert sera précédé d’une séance scolaire le vendredi 12 mai avec les élèves de l’école de Persac.

ECHO)), c’est quoi ?

ECHO)) est une série de concerts portés par Jazz à Poitiers, et ficelés à plusieurs mains.

Pensé comme un écho à la saison proposée au Confort Moderne, ce projet répond à une envie (un besoin ?) de sobriété de production. Celle de profiter de la venue d’artistes sur un territoire pour les faire intervenir plusieurs fois et prendre le temps de créer du lien avec les publics. Optimiser les transports aussi, puisque la venue d’artistes sur de longues distances à un impact, mais le déplacement des publics aussi.

Toujours proposé dans une formule conviviale, chacun de ces événements est unique et élaboré avec le partenaire accueillant. A ce jour, cette association de bienfaiseurs réunit le Café-Cantine de Gençay, En Plein Virage à Queaux, et bientôt d’autres.

