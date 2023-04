Dimanche En Plein Virage – Démonstration de modelage / François Augais En Plein Virage, 7 mai 2023, Queaux.

Le mois de mai est arrivé, En Plein Virage vous accueille de nouveau le dimanche, et pour marquer le coup, j’ai invité François Augais pour une démonstration de modelage.

François présente ses sculptures En Plein Virage depuis le 4 février, et dépêchez-vous pour voir l’expo, il décroche la semaine prochaine !

L’exposition s’appelle « Bleu-Terre » et il la partage avec Cécile Dailler, peintre de la poésie humaniste, vous en trouverez tous les détails ici : https://fb.me/e/2q3JSI2CF . .)

Quelques sur François Augais et son travail par lui-même :

« J’aime modeler… et ce n’est pas nouveau. Depuis l’enfance, dès que je trouve un bout de pâte à modeler ou un morceau de cire à fromage, mes doigts commencent à malaxer et à sortir des formes, des personnages, des visages.

Les mains dans la terre, la tête se vide, le cœur parle. Je laisse beaucoup de place à l’improvisation dans le modelage : si certaines pièces sont conçues, réfléchies et mûries, la grande majorité sort de mes mains en laissant faire, en fonction de l’humeur du moment.

Les visages et leur humanité m’intéressent particulièrement. Je m’amuse à varier les types physiques, les âges de la vie, les expressions. Ma notion d’humanité est assez large, car faunes, lutins et sirènes sont bienvenus dans ma galerie de portraits. Les mains aussi peuvent être expressives, d’où mon plaisir à les représenter.

La grande majorité de mes céramiques reçoivent un émaillage raku, cette technique japonaise qui laisse faire le hasard dans l’apparition de craquelures noircies à l’enfumage. J’aime la beauté de ces défauts, la surprise de ces failles. Sur un visage humain, elles rappellent la belle imperfection de l’humanité. »

Pour en savoir / voir plus :

http://f-augais-terre.eklablog.com/

