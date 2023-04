Exposition des résidents de La Nougeraie / EHPAD de Usson-du-Poitou En Plein Virage, 27 avril 2023, Queaux.

Exposition des résidents de La Nougeraie / EHPAD de Usson-du-Poitou 27 – 29 avril En Plein Virage Entrée libre

En Plein Virage est un lieu de Culture et d’éducation populaire qui a pour vocation de faire vivre en milieu rural la création artiste professionnelle ET amatrice, sur un même lieu.

C’est donc avec plaisir que le lieu accueillera du 27 au 29 avril les résidents de La Nougeraie, l’EHPAD de Usson, et les travaux qu’ils ont réalisé avec leurs animatrices (motivées et motivantes!).

Parce qu’il faut faire vivre ces lieux, parce qu’il faut rendre visible la vie des résidents et le travail acharné des personnels, parce que la pratique artistique permet de nombreux bienfaits (cognitifs, psychologiques, émotionnels, physiologiques…), il est primordial de mettre ces actions en valeur !

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/14SWt6j0l »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.15.18 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@enpleinvirage.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T10:00:00+02:00 – 2023-04-27T13:00:00+02:00

2023-04-29T16:00:00+02:00 – 2023-04-29T19:30:00+02:00

