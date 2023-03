Flack’s Mood [Soul, Groove, Blues] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Flack’s Mood [Soul, Groove, Blues] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 19 août 2023, Queaux. Flack’s Mood [Soul, Groove, Blues] Samedi 19 août, 20h30 En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Entrée libre FLACK’S MOOD FLACK, pour Roberta Flack, une des divas noires américaines qui ont marqué la musique soul, jazz et folk.

MOOD comme l’humeur de la chanson Compared to What, écrite pour dénoncer la guerre du Vietnam, et qui, devenu un tub a été interprétée par Roberta Flack en 1960.

Une version qui contient l’âme de cette musique:

Soul, Groove, Blues, les trois humeurs qui ont réuni Emmanuelle Bouriaud – basse, violon alto, chœurs -, Sophie Sabourin – batterie, violoncelle, chœurs -, et Anne Dussidour – guitare, clavier, chant – autour de compositions originales et de quelques covers.

Ces musiciennes accomplies nous offrent un répertoire à la fois énergique et langoureux, électrique et acoustique qui vous amènera immanquablement à bouger. + d’infos sur Flack’s Mood :

https://www.myleneaudoinbooker.com/flack-s-mood

https://www.facebook.com/Flacks-Mood-108048325566894 Les musiciennes

Anne DUSSIDOUR: Chant, piano, guitare

Emmanuelle BOURIAUD: Alto, basse, chant

Sophie SABOURIN: Batterie, violoncelle, chant + d’infos sur le concert :

2023-08-19T20:30:00+02:00 – 2023-08-19T22:30:00+02:00

