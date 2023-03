Duo Chloé Breillot – Pierrick Hardy [Musiques lusophones et autres suds] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne

Duo Chloé Breillot – Pierrick Hardy [Musiques lusophones et autres suds] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 5 août 2023, Queaux. Duo Chloé Breillot – Pierrick Hardy [Musiques lusophones et autres suds] Samedi 5 août, 20h30 En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Entrée libre Duo Chloé Breillot Pierrick Hardy Musiques lusophones et autres suds En duo, Chloé Breillot (chant) et Pierrick Hardy (guitare) explorent l’univers des musiques lusophones, inspirés notamment par la beauté du fado lisboète et de la chanson brésilienne. Empruntant également des chemins vers d’autres Suds, ils font aussi entendre l’Italie du Napolitain Roberto Murolo ou le Chili de Víctor Jara… Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent avec la vérité des chansons populaires le désir et la peine, l’amour, l’absence et le deuil. Dans ce duo, chant et guitare dialoguent sans hiérarchie, pour revisiter ces compositions à travers des arrangements atypiques. Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu puissant et chatoyant de Pierrick et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle. + d’infos sur le duo :

https://www.facebook.com/duochloebreillotpierrickhardy

https://www.youtube.com/@duochloebreillot-pierrickh3954 + d’infos sur Chloé Breillot :

https://www.chloebreillot.com/

https://www.facebook.com/breillotchloe + d’infos sur Pierrick Hardy :

https://www.musiqueagroix.com/pierrick-hardy Chloé Breillot / Parcours Chloé Breillot est chanteuse, auteure de chansons et cheffe de chœur. Son univers musical est multiple : après une formation classique (piano, orgue, musicologie), elle intègre le chœur Mikrokosmos (dir. Loïc Pierre) entre 2008 et 2012 avec lequel elle se produit au Japon et dans le cadre des concours internationaux de chant choral : Florilège vocal de Tours, Tolosa (Espagne) et Debrecen (Hongrie), ainsi qu’à l’occasion de nombreux concerts dans toute la France. Désirant plonger dans les techniques vocales attachées aux différents répertoires du monde, elle devient élève à l’école des Glotte- trotters (direction Martina A. Catella) de 2010 à 2015. À partir de 2010, elle a été chanteuse dans de nombreux projets en tant que soliste ou dans de petits ensembles faisant la part belle à la polyphonie ou aux musiques dites « du monde » (Asinora, les Jupes de ta Mère, Les Filles Indigo, d’Est en Ouest, Barco Negro…) notamment le trio de musique argentine Las Famatinas avec lequel elle se produit sur une vingtaine de dates entre 2018 et 2021 (tournée en Champagne, festival « Les printemps du Monde » du Chantier à Correns, Studio de l’Ermitage, Marbrerie de Montreuil…). Elle a collaboré à divers enregistrements. Elle a également participé à certaines performances de l’artiste Violaine Lochu. Aujourd’hui, elle développe en parallèle ses projets de chanteuse (compositions personnelles et duo avec le guitariste Pierrick Hardy) et son travail de cheffe de chœur. Elle fait partie du collectif Chant Funérailles qui intervient lors de funérailles civiles. En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/M8xuuhXs »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.15.18 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@enpleinvirage.org »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/duochloebreillotpierrickhardy »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Duo Chlou00e9 Breillot – Pierrick Hardy », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/wpZHN0acB4uQ27-RBkdHDbQ-CEAs7yNe7JZ40NBDf7XoQdU13kDfymvBnkfNa9idT9QhrsGXwg=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdcjY5WXGt97j830fKOIfgg », « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@duochloebreillot-pierrickh3954 »}, {« link »: « https://www.chloebreillot.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/breillotchloe »}, {« link »: « https://www.musiqueagroix.com/pierrick-hardy »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T20:30:00+02:00 – 2023-08-05T22:00:00+02:00

2023-08-05T20:30:00+02:00 – 2023-08-05T22:00:00+02:00 concert soirée

Détails Catégories d’Évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux Departement Vienne Lieu Ville En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux

En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/

Duo Chloé Breillot – Pierrick Hardy [Musiques lusophones et autres suds] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 2023-08-05 was last modified: by Duo Chloé Breillot – Pierrick Hardy [Musiques lusophones et autres suds] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir 5 août 2023 En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux Queaux

Queaux Vienne