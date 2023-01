[Initiation au funambulisme parental] Comment j’apprends à ma fille à marcher sur la tête afin qu’elle garde les pieds sur Terre – LMalouvet En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 15 juillet 2023, Queaux.

Entrée libre

Sur le fil de sa paternité, Léo Malouvet vous embarque dans une réflexion critique et finement cynique sur nos sociétés modernes, portée par un discours sobrement drôle et des chansons engagées…

En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

[Initiation au funambulisme parental] Comment j’apprends à ma fille à marcher sur la tête afin qu’elle garde les pieds sur Terre Encourager la rébellion sans engendrer la tyrannie, préserver l’innocence tout en luttant contre l’ignorance, éduquer à un monde malade sans tomber malade. C’est sur le fil de sa paternité que Léo Malouvet vous embarquera dans une réflexion critique et finement cynique sur nos sociétés modernes, portée par un discours sobrement drôle et des chansons engagées qui ne vous laisseront pas indemne ! Une vaccination contre le capitalisme pour développer les défenses humanitaires. SEUL EN SCENE – TEXTES & CHANSONS Pour découvrir :

https://www.youtube.com/watch?v=Bgg-Jb91P0w&t=25s

2023-07-15T21:00:00+02:00

2023-07-15T23:00:00+02:00

